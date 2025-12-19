living cost indicators
12 B.I.S SARL
طلاب اليسوعية لم يتمكنوا من الوصول الى امتحاناتهم في الوقت المناسب...والسبب تدابير السير المتخذة من قبل بلدية الفنار (بالصور)

19 DECEMBER 2025

19
DECEMBER
2025
منذ انتخاب المجلس البلدي في الفنار في أيار الماضي، تقوم شرطة البلدية بتدابير سير في البلدة، تؤثر بشكل سلبي على حركة طلاب المدارس وخصوصا مدرسة العائلة المقدّسة Sainte Famille Française الفنار، ما  يزيد من الزحمة التي تتسبب بها حركة السير من والى المدارس في تلك المنطقة وبشكل خاص في أوقات الذروة. 

اليوم وفي آخر فصول هذه التدابير المتخذة من قبل البلدية، قامت الشرطة باقفال مدخل مدرسة العائلة المقدسّة ومخرجها تحت حجة إقامة السوق الميلادي "Marché De Noel" في وسط الطريق، الامر الذي منع وصول الطلاب و أهلهم و الاساتذة على حد سواء إلى صفوفهم، إذ بقوا عالقين لساعات طويلة في سياراتهم وباصاتهم. والأسوا من ذلك أنه تم تسطير محاضر ضبط بحق المعترضين منهم على هذه التدابير العشوائية في تنظيم السير. 
زحمة السير هذه انسحبت على الطرقات العامّة وتلك المؤدّية إلى مدارس المناطق المجاورة، ومن المتوقّع أن تتكرّر في حال بقيت الاجراءات على حالها.

لذلك يناشد أهالي المنطقة، الاجهزة المعنية، بالتحرّك سريعاً لمنع تكرار الفوضى التي حصلت صباح اليوم، في وقت وعند محاولة بعض الاهالي الاتصال بالبلدية، لم يصدر اي توضيح رسمي منها، كما عمدت البلدية الة إقفال التعليقات عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

