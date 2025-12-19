living cost indicators
جعجع يتهم عون وسلام وبري بالتواطؤ: نرى بوادر "الترويكا"!

19
DECEMBER
2025
قال رئيس حزب"القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في مؤتمر صحافي من معراب: "ما حصل أمس لا يبشر بالخير، خصوصا أننا بدأنا نرى بوادر "الترويكا" التي كانت موجودة في السابق. أنا أفهم تماما موقف "محور الممانعة" بأنه سيمنع أي جلسة نيابية تنعقد ويطرح فيها قانون الانتخابات، لكن الأمر المستغرب هو موقف باقي الأفرقاء. فجَلْسة الأمس عقدت تحت حجة إقرار قوانين حياتية، ومن حضر قال إن همه الأساسي خدمة الناس، لكن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة إدارة المجلس النيابي. فإذا كانت إدارة المجلس خاطئة، فلا يمكن بالتالي الوصول إلى نتائج صحيحة أبدا".

واذ اتهم الرؤساء الثلاثة،" بالتواطؤ اذ تمكنوا من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس"، اكد انه "لا توجد مشكلة شخصية بين حزب القوات اللبنانية والرئيس نبيه بري، بل الإشكال الوحيد هو في طريقة إدارة المجلس النيابي"، وقال:"المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تقر بأن على رئيس مجلس النواب أن يرعى مصالح المجلس النيابي، فيا دولة الرئيس بري عليك أن ترعى مصالح المجلس النيابي لا مصالحك الشخصية".

واشار الى ان "الرئيس بري ليس "مطلق الصلاحية"، بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ومع ذلك يمارس منذ 35 عاماً كما لو أن صلاحيته مطلقة".

وقال ان" كل الأعذار التي أُعطيت لعقد جلسة الهيئة العامة يوم أمس هي جزئيات صغيرة مقارنة بالمشكلة الكبيرة، وهي طريقة إدارة المجلس النيابي".

ولفت الى انه" كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس بري، لكن الرئيس نواف سلام، الذي تربطنا به صداقة شخصية، حضر الجلسة النيابية يوم أمس، وكان ذلك شيئًا لم يكن".

وتوجع جعجع الى المغتربين بالقول:"أيها المغتربون، ترتكب بحقكم جرائم كثيرة، فلا تصدقوا ما يقال. ومن الواضح أن رئيس المجلس النيابي لا يريد أن يصوت المغترب في البلد الذي يتواجد فيه".

واكد انه "اذا لم تنجح مساعينا لإعطاء الحق للمغتربين في الانتخاب حيث هم، أطلب من المغتربين التوجه إلى لبنان يوم الانتخاب للتصويت وتصحيح المسار القائم حالياً".

{{article.title}}
