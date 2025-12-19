living cost indicators
Bassil a los jóvenes de Baabda en "el Movimiento": Nuestra presencia es fuerte entre los jóvenes a pesar de las campañas de "acoso" y nuestro objetivo es un Estado que proteja al individuo libanés

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló que el Movimiento Patriótico Libre estaba solo en la etapa 1990-2005 y que sus partidarios no podían reunirse como lo hacen ahora, y añadió: "Después de la guerra de liberación, estábamos solos y no nos desesperamos ni dijimos que el ejército sirio no se iría del Líbano, sino que insistimos en que se iría y así fue".

En una cena para el sector juvenil en el distrito de Baabda, a la que asistieron el vicepresidente del "Movimiento" para Asuntos Administrativos, Ghassan Al-Khoury, el ingeniero Fadi Abu Rahal, el coordinador del distrito de Baabda, Fadi Nasr, y miembros del comité, Bassil se dirigió a los estudiantes y jóvenes presentes, instándoles a no tener miedo. Dijo: "Están tratando de hacernos vivir en una ilusión con sus campañas, el "lavado de cerebro" y el acoso al que nos someten, y todo ello ha creado una situación poco saludable, mientras que nuestra presencia entre los jóvenes y los estudiantes sigue siendo fuerte".

Bassil subrayó la necesidad de "recuperar la confianza en nosotros mismos" y explicó: "Conozco los intereses de los jóvenes de hoy y sé que no apreciarán el valor del Líbano hasta que lo abandonen para irse al extranjero" y les pidió que "no pierdan el tiempo sin comprometerse con el amor al Líbano y sin darse cuenta de lo importante que es para ustedes la tierra del Líbano y lo fuerte que es su vínculo con ella, porque lo que viven en el Líbano no lo encontrarán en ningún otro país, por muchas dificultades que haya en él". Añadió: "Lo que digo hoy es el resultado de una experiencia personal que he adquirido durante mis viajes al extranjero, y los libaneses que viven en el extranjero tienen un único deseo: volver al Líbano. Para que este deseo se haga realidad, debe existir un Estado".

Bassil concluyó diciendo: "El objetivo del Movimiento Patriótico Libre es que tengamos un Estado que proteja al ser humano, le otorgue sus derechos y preserve su dignidad para que pueda vivir de forma digna y merecida. No decimos que queremos la reforma por decirlo, sino porque realmente la queremos, y hemos observado que, sin un Estado, ¿adónde llegará el país y cuán difícil será encontrar oportunidades de trabajo?".
