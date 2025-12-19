Bassil a los jóvenes de Baabda en "el Movimiento": Nuestra presencia es fuerte entre los jóvenes a pesar de las campañas de "acoso" y nuestro objetivo es un Estado que proteja al individuo libanés

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló que el Movimiento Patriótico Libre estaba solo en la etapa 1990-2005 y que sus partidarios no podían reunirse como lo hacen ahora, y añadió: "Después de la guerra de liberación, estábamos solos y no nos desesperamos ni dijimos que el ejército sirio no se iría del Líbano, sino que insistimos en que se iría y así fue".En una cena para el sector juvenil en el distrito de Baabda, a la que asistieron el vicepresidente del "Movimiento" para Asuntos Administrativos, Ghassan Al-Khoury, el ingeniero Fadi Abu Rahal, el coordinador del distrito de Baabda, Fadi Nasr, y miembros del comité, Bassil se dirigió a los estudiantes y jóvenes presentes, instándoles a no tener miedo. Dijo: "Están tratando de hacernos vivir en una ilusión con sus campañas, el "lavado de cerebro" y el acoso al que nos someten, y todo ello ha creado una situación poco saludable, mientras que nuestra presencia entre los jóvenes y los estudiantes sigue siendo fuerte".Bassil subrayó la necesidad de "recuperar la confianza en nosotros mismos" y explicó: "Conozco los intereses de los jóvenes de hoy y sé que no apreciarán el valor del Líbano hasta que lo abandonen para irse al extranjero" y les pidió que "no pierdan el tiempo sin comprometerse con el amor al Líbano y sin darse cuenta de lo importante que es para ustedes la tierra del Líbano y lo fuerte que es su vínculo con ella, porque lo que viven en el Líbano no lo encontrarán en ningún otro país, por muchas dificultades que haya en él". Añadió: "Lo que digo hoy es el resultado de una experiencia personal que he adquirido durante mis viajes al extranjero, y los libaneses que viven en el extranjero tienen un único deseo: volver al Líbano. Para que este deseo se haga realidad, debe existir un Estado".Bassil concluyó diciendo: "El objetivo del Movimiento Patriótico Libre es que tengamos un Estado que proteja al ser humano, le otorgue sus derechos y preserve su dignidad para que pueda vivir de forma digna y merecida. No decimos que queremos la reforma por decirlo, sino porque realmente la queremos, y hemos observado que, sin un Estado, ¿adónde llegará el país y cuán difícil será encontrar oportunidades de trabajo?".