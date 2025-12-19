السفارة الأميركية: اجتماع الميكانيزم يؤكد على تعزيز قدرات الجيش اللبناني

A + A -

صدر عن السفارة الأميركية في بيروت بيان أعلنت فيه أن أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان، المعروفة بلجنة "الميكانيزم"، عقدوا اجتماعهم الخامس عشر في الناقورة في 19 كانون الأول، في إطار الجهود المنسّقة لدعم الاستقرار والتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.

وأوضح البيان أن المشاركين العسكريين عرضوا خلال الاجتماع آخر المستجدات العملياتية، وركزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال البحث في سبل زيادة التنسيق، مجمعين على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، باعتباره الضامن لأمن منطقة جنوب نهر الليطاني، يشكّل عنصرًا أساسيًا لنجاح هذه الجهود.

وفي موازاة ذلك، أفادت السفارة بأن المشاركين المدنيين ركّزوا على تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية، مؤكدين أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام يُعدّ ضروريًا لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم.

وأشار البيان إلى أن المشاركين شددوا مجددًا على أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يبقى متكاملًا وضروريًا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، لافتين إلى تطلعهم لعقد الجولة المقبلة من الاجتماعات الدورية المقررة خلال العام 2026.