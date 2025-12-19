living cost indicators
طقسُ لبنان ما قبل الميلاد.. هذا ما ينتظرنا!

19
DECEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر نسبيا مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وارتفاع بدرجات الحرارة النهارية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

تحذير من خطر الانزلاقات بسبب الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع  1400 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و 21، في طرابلس بين 10 و 19درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل والتي تلامس معدلاتها النهارية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

السبت:  
غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد:  
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة النهارية على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل بشكل طفيف ، وتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الإثنين:  
غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد .

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.                  -الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و75 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
-الضغط الجوي:  768 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,38
-ساعة غروب الشمس:   16,32

{{article.title}}
