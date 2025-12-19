living cost indicators
سليم عون: "التيار" ضد تأجيل الإنتخابات

19
DECEMBER
2025
أكّد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سليم عون في حديث إلى إذاعة "صوت كلّ لبنان"، أن "لا تسوية قائمة لغاية اللحظة لمعالجة ملف الانتخابات ولكن في نهاية الكباش القائم، سيبقى الحلّ الوحيد لهذه المشكلة وذلك من خلال التسوية إذ إنّ التصعيد القائم أثبت أن لا فريق قادر على حسم الأمور لصالحه".
وأوضح ان "التسوية تفترض التضحية بالكثير من الحقوق منها حق الانتشار في الاقتراع والتمثيل، أو حتى الوصول الى تأجيل الانتخابات في حال تأخّر التصعيد"، مشدّداً على أنّ "التيار يعارض التأجيل إذ لا يرى أي مبرر لذلك". 
ورأى أنّ "الحكومة إعترفت ضمنياً من خلال مشروع القانون الذي أرسلته أنّ القانون الحالي يمكن تطبيقه"، معتبراً أنّ "إثارة موضوع البطاقة الممغنطة هو فقط لتطيير حق المنتشر أو للإمتناع عن تطبيق القانون، إذ لا نية لدى الحكومة بتطبيق القانون الحالي".   
وعن زيارة رئيس "التيار الوطني الحرّ" الى السعودية، شدّد على أنّ "علاقة النائب جبران باسيل تتحسّن مع الدول التي كان يشوبها سوء تفاهم"، لافتاً الى أنّ "العلاقات تتحسن لمصلحة لبنان ولمصلحة التيار معاً، مع الإشارة الى أنّ الإنفتاح ليس عملية نقل موقف من مكان الى آخر، بل إقامة العلاقات الجيّدة مع الجميع".
