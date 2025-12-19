خاص - الميكانيزم تُثبِّت اليوم حصر السلاح جنوب الليطاني؟

living cost indicators
19

19
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

ينعقد اليوم اجتماع لجنة الميكانيزم في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب الجيش اللبناني من الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من مهامه الميدانية، والتي تمثلت بحصر السلاح من منطقة جنوب الليطاني. 

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي يُؤكّد سيطرة الجيش الكامل على المنطقة وخلوّها من أي سلاح غير شرعي، مما يضع جنوب الليطاني تحت مظلة الشرعية اللبنانية. ويعكس هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق تعزيز سلطة الدولة، ويُقدَّم كإشارة دولية على قدرة لبنان على إدارة ملف الحدود الداخلية بشكل مستقل.
في السياق نفسه، يُتوقع أن تُعرض ورقة عمل لبنانية ضمن الاجتماع، تهدف إلى تكريس مبدأ “الخطوة مقابل الخطوة” مع إسرائيل، بحيث يُقابَل أي إنجاز أمني لبناني بإجراءات متوازية من الجانب الإسرائيلي.

يُضاف إلى ذلك رفع مستوى التمثيل الإسرائيلي في اللجنة الميكانيزم، حيث يُشارك نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين، في مؤشر على جدية إسرائيل في مراقبة سير العملية وفرض شروطها الخاصة.

ويأتي هذا التحرك قبيل الاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط قلق لبناني من أن تُمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لخطوات عسكرية محتملة، رغم عدم وضوح حجمها وحدودها. 
تعكس هذه التطورات التوازن الدقيق بين تعزيز السلطة اللبنانية على الحدود، والتحسب لأي تحركات إسرائيلية محتملة، وتؤكّد أن ملف الجنوب سيبقى تحت المراقبة الإقليمية والدولية المكثفة.
{{article.title}}
