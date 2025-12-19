أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025

A + A -

لغزتُسجَّل ملاحظات على أداء وزراء ووزيرات على خلفية الإنفراد بالأداء، وعدم الإعداد مسبقاً لخطوات يقدمون أو يقدمن عليها!غمزنواب سابقون كانوا خارج السباق الانتخابي في العام 2022، يتحركون لإستطلاع الأمزجة والمواقف تمهيداً لتحديد خياراتهم سواءٌ في الشمال أو العاصمة.همستحدثت مصادر عن أن التوجُّه لتحديد شباط المقبل موعداً لمؤتمر دعم الجيش، لم يجرِ بالتنسيق المسبق مع بيروت.خفاياقال مصدر حكومي إن ضغوطاً تتعرّض لها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في الداخل والخارج لتعديل الموقف من اعتبار إعلان نهاية المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح منتهية مشروطاً بإنجاز انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وبالتالي اشتراط اكتمال تنفيذ المهمة بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق وانتشار الجيش اللبناني في المواقع التي يُخليها الاحتلال، وهذا يعني أن لا انتقال للبحث بمرحلة ثانية من خطة الجيش قبل انتهاء المرحلة الأولى بينما تستهدف الضغوط الفصل بين انتهاء المرحلة الأولى وإكمال الجيش انتشاره جنوب الليطاني الذي يمنعه بقاء الاحتلال والاكتفاء بإنجاز سيطرة الجيش على المناطق التي يسيطر عليها وإنهاء سلاح حزب الله فيها لبدء مرحلة ثانية من السيطرة شمال الليطاني. ويقول المصدر إن تراجع الحكومة وقيادة الجيش لصالح الضغوط والتخلي عن تحقيق الانتشار الكامل جنوب الليطاني وما يشترطه من انسحاب الاحتلال قبل أي بحث بمرحلة ثانية يعني القبول بالمخاطرة بصدام داخلي وتخلٍ عن مفهوم السيادة.كواليسيتحدث خبراء أميركيون عن معطيات مؤكدة بوجود استعدادات فنزويلية لاستهداف سفن وحاملات أميركية في البحر الكاريبي إذا بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملاً عسكرياً يستهدف النظام في فنزويلا أو إذا تم القيام بقصف للعمق الفنزويلي أو تنفيذ إنزال على البر الفنزويلي وأن نواباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اتفقوا على بدء حراك تشريعي لتقييد حركة الرئيس ترامب نحو الحرب إذا حدث ذلك وأن الرئيس ترامب لعلمه بالأمرين يريد تفادي تصاعد المواجهة مع فنزويلا إلى ما هو أبعد من السياق الحالي، وأن ترامب يراهن على تحويل هذا السياق إلى منصة للتفاوض مع روسيا والصين وربما إيران أيضاً لفتح مسارات تتصل بحروب وملفات أخرى منها مطالبة الصين بالعودة إلى الاكتتاب في سوق السندات الأميركية للحاجة إلى سد فجوة كبيرة في القدرة على تسديد استحقاقات مالية قريبة وحرب أوكرانيا والملف النووي الإيراني.