عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025

النهار: مؤتمر دعم الجيش في شباط والمكان غير محدد... بري يسدّد رمية توفير النصاب وجعجع يرد اليوم
الأخبار: نصاب ساحة النجمة: صفعة أولى لجعجع
سوريا تحت "قيصر"... خمس سنوات من القهر
المدن: لبنان وسوريا والخوف المتبادل: التآمر والهيمنة
اللواء: مؤتمر دعم الجيش في شباط.. والجلسة النيابية تُنقذ قرض البنك الدولي
سلام يُعلن اليوم مشروع الفجوة المالية: إعادة 100 ألف دولار لكل مودع
الجمهورية: مؤتمر لدعم الجيش في شباط
المجلس يشرّع و"التطيير طار"
البناء: ترامب يلغي موعد نتنياهو بعد تذكيره بأنه منحه الجولان… وتركيا تكسب جولة | غارات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً… وبري: رسالة لمؤتمر باريس و«تكريم للميكانيزم» | الجلسة النيابية صفعة للقوات… والسجال ما بعدها يفكك جبهة المواجهة مع المقاومة
l'orient le jour: Depuis Paris, un double coup de pouce à l’armée libanaise
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية المصري: إسرائيل تتحمل تعثر «اتفاق غزة»... ونعوّل على ترمب لإنفاذه
عبد العاطي قال لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة والرياض جناحا الأمة لن ينصلح الحال دونهما
الأنباء الكويتية: بري عادل نتيجة «الكباش» مع جعجع بعقد جلسة تشريعية
غارات على الجنوب والبقاع .. ورئيس المجلس النيابي: رسالة إسرائيلية لـ «مؤتمر باريس»