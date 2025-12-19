عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الأول 2025

A + A -



النهار: مؤتمر دعم الجيش في شباط والمكان غير محدد... بري يسدّد رمية توفير النصاب وجعجع يرد اليوم







الأخبار: نصاب ساحة النجمة: صفعة أولى لجعجع

سوريا تحت "قيصر"... خمس سنوات من القهر







المدن: لبنان وسوريا والخوف المتبادل: التآمر والهيمنة





اللواء: مؤتمر دعم الجيش في شباط.. والجلسة النيابية تُنقذ قرض البنك الدولي

سلام يُعلن اليوم مشروع الفجوة المالية: إعادة 100 ألف دولار لكل مودع



الجمهورية: مؤتمر لدعم الجيش في شباط

المجلس يشرّع و"التطيير طار"



البناء: ترامب يلغي موعد نتنياهو بعد تذكيره بأنه منحه الجولان… وتركيا تكسب جولة | غارات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً… وبري: رسالة لمؤتمر باريس و«تكريم للميكانيزم» | الجلسة النيابية صفعة للقوات… والسجال ما بعدها يفكك جبهة المواجهة مع المقاومة





l'orient le jour: Depuis Paris, un double coup de pouce à l’armée libanaise











عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: وزير الخارجية المصري: إسرائيل تتحمل تعثر «اتفاق غزة»... ونعوّل على ترمب لإنفاذه

عبد العاطي قال لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة والرياض جناحا الأمة لن ينصلح الحال دونهما











الأنباء الكويتية: بري عادل نتيجة «الكباش» مع جعجع بعقد جلسة تشريعية

غارات على الجنوب والبقاع .. ورئيس المجلس النيابي: رسالة إسرائيلية لـ «مؤتمر باريس»