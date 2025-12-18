living cost indicators
بالصورة: شبكات احتيال عابرة للحدود اللبنانية تستدرج الفتيات!

18
DECEMBER
2025
نشرت صفحة " وينية الدولة " الخبر التالي :


ملفات مقلقة تتكشّف تباعاً: شبكات احتيال عابرة للحدود تستدرج الفتيات وتترك المواطنين ضحايا لهذه الشبكات!

تتوالى في الآونة الأخيرة وقائع متشابهة وخطيرة، باتت تؤشّر، بحسب معطيات متقاطعة، إلى وجود شبكات منظّمة تنشط بين لبنان وكينيا، تعمل على استقدام فتيات إلى لبنان على نفقة مواطنين، قبل أن يتم تهريبهن أو تشغيلهن في أعمال غير شرعية، وسط غياب شبه كامل للرقابة والمساءلة.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن هذه العمليات لا تُنفّذ بشكل فردي أو عشوائي، بل تحمل نمطاً متكرراً يثير القلق، ويضع علامات استفهام جدّية حول حجم الشبكات المتورطة، وكيفية عملها، ومن يغطيها أو يتغاضى عنها. وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أنّ الأمن العام يغيب كلياً عن المشهد، ما يترك المواطنين فريسة سهلة لعصابات النصب والاحتيال، من دون أي حماية فعلية.
وفي واحدة من أحدث هذه القضايا، أفادت معلومات موثوقة بأن عاملتي منزل فرتا من منزل مخدومتيهما في منطقة غاليري سمعان، في حادثة تحمل أبعاداً إنسانية وأمنية خطيرة.
العاملتان غادرتا المنزل بشكل مفاجئ، تاركتين طفلة صغيرة وحدها داخل الشقة، من دون أي اكتراث لسلامتها أو للتأثير النفسي الخطير الذي كان يمكن أن يترتّب على هذا الإهمال الفاضح.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تبيّن لاحقاً أنّ العاملتين قامتا، قبل فرارهما، بسرقة كمية من المصاغ والذهب العائد لمخدومتهما، ثم تواريتا عن الأنظار، في مشهد يجمع بين السرقة، تعريض حياة طفلة للخطر، والاستفادة من ثغرات واضحة في آليات المتابعة والمحاسبة.
صفحة وينية الدولة تضع هذه القضية، وسواها من الحالات المشابهة، أمام الرأي العام، محذّرة من خطورة التمادي في تجاهل هذا الملف، لأن السكوت عنه يعني فتح الباب أمام مزيد من الجرائم، ومزيد من الضحايا، ومزيد من الأطفال المعرّضين للخطر.
وتدعو صفحة وينية الدولة كل من لديه أي معلومات عن مكان وجود العاملتين أو عن شبكات مماثلة، إلى التواصل حصراً على الرقم 71346964، لأن أي معلومة، مهما بدت بسيطة، قد تساهم في حماية عائلة، أو إنقاذ طفل، أو تفكيك حلقة جديدة من حلقات الاحتيال المنظّم."
