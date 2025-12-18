إصابة عمال من "كهرباء لبنان" بالاستهداف الإسرائيلي!

A + A -

اعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، في بيان انه ، "أثناء قيام عمّال مقدم الخدمات "شركة مراد"، العاملة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بأعمال صيانة للشبكة الكهربائية المتضرّرة جرّاء العدوان الاسرائيلي في بلدة الطيبة، أصيبت شاحنة تابعة لمقدّم الخدمات "شركة مراد"، وعلى متنها عدد من العمال، جراء غارة اسرائيلية على آلية من نوع "رابيد" كانت متواجدة في نفس المكان. وقد أدّى هذا الاعتداء إلى احتراق الآلية وإصابة عدد من العمّال بجروح".واستنكرت "هذا العدوان الغاشم الذي اصاب عمّالًا مدنيين عُزّل، كانوا يؤدّون واجبهم في إصلاح الأعطال وتأمين التيار الكهربائية للمواطنين في الجنوب".