شو الوضع؟ "الإزدحام" الدبلوماسي مستمر ولقاءات باريس تتمخض عن مؤتمر في شباط لدعم الجيش... جلسة تشريعية تكسِر المقاطعة وتحدٍ لباسيل الجمعة في وجه الطبقة السياسية!

توزع الحدث اللبناني على محاور دبلوماسية وداخلية متنوعة، فيما ارتفعت نسبة التصعيد الإسرائيلي مجدداً.فلقاءات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في باريس أوصلت لاتفاق على عقد مؤتمر في شباط المقبل لدعم الجيش اللبناني، في وقت يصل إلى لبنان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في استمرار لحراك مصر تجنباً للتصعيد والحرب الواسعة.أمّا الحدث الداخلي فكان في ساحة النجمة حيث انعقدت الجلسة التشريعية على الرغم من مزايدة "القوات" للمقاطعة، فأُقرت سلسلة من اقتراحات القوانين، في الوقت الذي ذكّر فيه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مجدداً بالتقاطعات بين المزايدين على إلغاء حق المنتشرين في انتخاب نواب يمثلونهم، وصولاً إلى تأجيل الإنتخابات.فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اتفاق الأطراف المجتمعة في باريس على عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في شباط، وذلك بعد لقاءات العماد هيكل مع ممثلين عن فرنسا ومبعوثَين خاصَّين عن السعودية والولايات المتحدة. هذا والتقى هيكل نظيره الفرنسي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Fabien Mandon، وتناول معه سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.أما ميدانياً، فقد شنت إسرائيل غارات متعددة على مناطق في الجنوب، وصولاً إلى جرد بوداي وجرد الهرمل بقاعاً.وفي ساحة النجمة، تأمن النصاب للجلسة التشريعية، التي تم فيها إقرار عدد من اقتراحات القوانين ومن بينها قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار، مع تسجيل اعتراض تكتل "لبنان القوي".وقد أكد رئيس "التكتل" جبران باسيل أن الإعتراض ليس موجهاً لمبدأ اعادة الاعمار مع اهلنا بالجنوب، على عدم وجود خطة والمخاوف من التطبيق على طريقة "الصناديق". ولفت في ملف قانون الانتخابات إلى أن "النواب بدأوا يعلنون عن النوايا التي نبهنا منها سابقاً لجهة أن كل ما يحصل هو لتطيير حق المنتشرين الكامل بالتصويت ولتأجيل الانتخابات".إلى ذلك، يطلّ باسيل غداً الجمعة مع الإعلامي ماريو عبود على Lbci الساعة الثامنة والنصف مساءً، في حلقة سيرفع فيه تحدياً جديداً في وجه الطبقة السياسية، ومقدِّماً عدداً من الأجوبة حول ملفات العلاقة مع سوريا والتلويح المستمر بتغييرات في حدود الكيان اللبناني، وصولاً إلى مسألة المفاوضات مع إسرائيل.