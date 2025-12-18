living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 18 كانون الأول 2025

18
DECEMBER
2025
النهار: تصعيدٌ سياسي وجعجع يتّهم بري بالابتزاز... لقاءات باريس والناقورة تواكب "عيّنة تولين"!





الأخبار: ضغوط أميركية وإسرائيلية لفرض "آلية التحقيق" على الجيش 
 جلسة اليوم: إختبار التوازنات السياسية
 لبنان- سوريا: في شي عالق



  

 اللواء: نصاب الجلسة يتحوَّل إلى معركة.. وتشويش إسرائيلي على اجتماع باريس
سلام يستعجل مشروع الفجوة.. ورهان لبناني على المحادثات مع مدبولي اليوم





البناء: ترامب يذكر بمنح الجولان لـ «إسرائيل»… وحراك روسي صيني فنزويلي إيراني | «القوات» تخسر على جبهتي عون وبري: التهويل بالحرب وتعطيل النصاب انتخابيا | الجيش يُمسك جنوب الليطاني وينتظر انسحاب الاحتلال للانتقال إلى المرحلة الثانية




 المدن: لبنان على فالق الزلازل: سوريا وعمق المصالح أم إغراء إسرائيل؟





 الجمهورية: إدرادة التعطيل تهدد التشريع
 يومان حافلان بالميكانيزم ومدبولي وباريس





 l'orient le jour: Pourquoi une prorogation de la législature arrangerait Berry


عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»: المرحلة الثانية لاتفاق غزة الشهر المقبل
الوسيط المقرب من إدارة ترمب رجّح تولي وزير الصحة الفلسطيني رئاسة لجنة إدارة القطاع



الأنباء الكويتية: عون: ثمة من يعيش على نفس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها
حديث عن «تأجيل تقني للانتخابات في كل الأحوال»
