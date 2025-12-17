اعمال جبران باسيل بتحكي عنو (سمير مسره)

A + A -

سمير مسره -حطو السياسة على جنب واسألو حالكن مين من الشخصيات المؤتمنة على الشأن العام عندها القدرة على الحركة المتواصلة ليل نهار من دون تعب؟ اسألو حالكن مين من هل الشخصيات بتتمتع بصفات الابداع، وخلق المشاريع ، ومتابعتها حتى يتم تنفيذها؟الجواب هو جبران باسيل المتميز عن الآخرين بحضوره بكل الاوقات والظروف مش بس بضيعتو بل على كل اراضي الجغرافيا اللبنانية. الجواب هو جبران لانو يكاد يكون الوحيد يللي بيتحرك على كل الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية، والانمائية، والإنسانية لخدمة شركاؤه بالوطن من دون مقابل او تفرقة او تربيح جميلة.برأيكن مش هيدا هو المطلوب؟ مش هيدي هي الوسيلة يللي بتجمع وما بتفرق؟ مش هيك بكون النضال المنتج واالفعال في خضم عواصف الازمات المتتاليةة؟ واخيرا" مش هيك بيكون للسياسة منحى جميل ومفيد بعيد كل البعد عن الحقد والتنمر وقلة الاخلاق؟جبران باسيل بيستاهل ما نحكي عنو عل العمياني لانو مبادؤه واعماله هي يللي يتتكفل تحكي عنه...