شو الوضع؟ الجلسة التشريعية غداً تكشف النيات المبيتة حول مصير الإنتخابات... ولقاءات باريس محك للجدية في دعم الجيش

17
DECEMBER
2025
هما ملفان مرتبطان ببعضهما في شكلٍ أو بآخر، حتى لو أن الحال ليس كذلك في الشكل. فصحيح أن الإنتخابات مسار والتفاوض مع إسرائيل مسارٌ آخر، لكن التوتر والتصعيد بسبب تعثر المفاوضات، ستكون له تداعياته بطبيعة الحال على توقيت إجراء الإنتخابات، وهذا ما بدأ البعض يلوّح به تحت شعار "التأجيل التقني" حتى الصيف. والأصح، أن هذا التأجيل بات المساحة المشتركة الوحيدة بين طرفيَ المزايدات حول إلغاء حق المغتربين في انتخاب نوابٍ يمثلونهم من الإغتراب، وذلك بعدما ارتفع طرفا المزايدة إلى شجرة باسقة ما يجعلهما في حاجةٍ إلى "سلم" التأجيل. 
ومن المقرر أن يعكس مصير جلسة الخميس التشريعية هذه النيات مجدداً، فيما انكبّت الكتل على "البوانتاج" لدرس فرص انعقاد الجلسة. في هذا الوقت، أعلن تكتل "الإعتدال" من جهته المشاركة في الجلسة، فيما واصل رئيس "القوات" سمير جعجع مزايداته مديناً أي مشاركة في جلسة الغد. 

أما على خط التفاوض، فقد التقى الرئيس العماد جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس الوفد المفاوض في "الميكانيزم" السفير سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع للجنة الجمعة المقبل.
وعلى خط مواز أكد عون، خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، "العمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب"، مؤكداً أن "التفاوض لا يعني استسلاماً".
في هذا الوقت، ستكون لقاءات باريس التي يشارك فيها العماد رودولف هيكل بدءاً من الخميس محكّاً للنيات الجدية بدعم الجيش اللبناني. وفي إطار مهمة الجيش لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى "أن الحكومة قامت بما هو ممكن في ظل الظروف القائمة"، مؤكداً "أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا جيدًا ويتمتع بمصداقية واضح. وذكّر متري بأن الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش. كما شدد متري على أن "بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة".
