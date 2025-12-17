قرار لوزير الدفاع بشأن تراخيص حمل الأسلحة وهذا ما جاء فيه

A + A -

أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارا قضى بـ"تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في كل المناطق اللبنانية، وجاء فيه:"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة، إعتباراً من 20/12/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 1/1/2026 الساعة صفر على كل الأراضي اللبنانية.المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:أ‌- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.ب‌- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).ت‌- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية.المادة الثالثة: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن عام 2025 صفة دبلوماسية وصفة غرفة عسكرية حتى تاريخ 31/1/2026المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتُكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.المادة الخامسة: تعتمد النماذج التالية لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسية - خاص - غرفة عسكرية - لولبي) للعام 2026 على أن تكون صالحة لغاية 31/12/2026 وفقاً للملحق المرفق ربطاً.المادة السادسة : المستندات المطلوبة للاستحصال على رخصة حمل سلاح :- صورة عن الهوية او اخراج قيد افرادي لم يمر على تاريخ أصدره ثلاثة اشهر.- صورة شمسية مصدقة من مختار البلدة عدد 2.- افادة سكن من مختار البلدة تبين رقم هاتف مقدم الطلب.- سجل عدلي لم يمر على تاريخ اصداره شهر واحد.- كتاب موقع من المرجعية طالبة التراخيص حصراً (وزير، نائب، مدير عام، قاضي، رجل دين...) مع رقم هاتف المرجعية.-نوع ورقم السلاح".