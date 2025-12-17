"تعرض لثماني طعنات"... تفاصيل جريمة مروّعة تُكشف بعد أقل من 10 ساعات!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

ليل تاريخ 3-12-2025، أحضر إلى إحدى المستشفيات من محلة النبعة شخص في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، مصاب بعدة طعنات في صدره، ما أدى إلى وفاته على الفور. وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبيّن أن الوفاة ناجمة عن تعرض المغدور لثماني طعنات بواسطة آلة حادة.

بعد المتابعة، تم تحديد هوية الضحية وهو:

-أ. ي. (مواليد 2006، سوري الجنسية)

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية القاتل وتوقيفه.

نتيجة للتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات خلال فترة قصيرة من تحديد هوية القاتل وتبيّن انه يدعى:

– م. غ. (مواليد عام 1996، لبناني)

بتاريخ 4-12-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة استمرت أقل من 10 ساعات، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة على متن دراجة آلية سوداء دون لوحات.

وخلال تفتيشه، ضبطت بحوزته سكين مطبخ، هاتفان خلويان، طلقة نارية، الهاتف الخليوي العائد للضحية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، مفيداً أنه أقدم على قتل المغدور بعد طعنه /8/ طعنات بسكين، نتيجة خلافات شخصية فورية بينهما مع العلم أنهما يسكنان في المنزل عينه، كما قام بسرقة هاتفه الخليوي ودراجته الآلية.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.