12 B.I.S SARL
"لبنان القوي": نحذّر من خطورة عدم عودة النازحين ومماطلة الحكومة في قانون الإنتخابات مخالفة دستورية

17
DECEMBER
2025
عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

1 - يحذّر التكتل من الإستخفاف بالمعلومات المتزايدة عن إنتشار مسلحين في عدد من النقاط الحدودية مع لبنان من جهة سوريا. وتترافق هذه المعلومات مع سلوك مشبوه للنازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية على غرار ما حصل في يوم الإحتفال بسقوط النظام السابق.

إن التكتل ينبّه من خطورة عدم عودة النازحين السوريين ويستغرب تصرف الحكومة اللبنانية بدونية تجاه سوريا إزاء الدفاع عن سيادة لبنان ومصالحه، ويرفض أي كلام عن إلحاق لبنان بسوريا، فلبنان وسوريا دولتان مستقلتان سيّدتان ومتجاورتان.

2 - يعتبر التكتل أن الحكومة مسؤولة عن إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وبحسب القانون النافذ؛ وفي ظل غياب أي تعديل للقانون، فإن مماطلة الحكومة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون النافذ هي بمثابة التمهيد لعدم إجراء الإنتخابات في موعدها، ولتطيير حق المغتربين اللبنانيين في الانتخاب من الخارج ، وهذه مخالفة  دستورية جسيمة تتحمل الحكومة مسؤولية عواقبها.

3 - يتقدم التكتل بالعزاء من دولة استراليا حكومةً وشعباً لسقوط مدنيين أبرياء في هجوم إرهابي على شاطئ سيدني ويعتبر أن إستهداف المدنيين مُدان ومرفوض، ويعلن التكتل تضامنه مع استراليا متمنياً الشفاء للجرحى.
كما يتقدم التكتل من اللبنانيين بأصدق التهاني لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة متمنياً أن يحمل العام الجديد مزيداً من الإستقرار والأمان للبنانيين.

  
{{article.title}}
