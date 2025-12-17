حسن خليل: يا صندوق النقد إعرف حدّك... نحن شركاء إبليس نفسه!

A + A -

كتب الخبير الإقتصادي حسن خليل منتقداً تصرف المنظومة الحاكمة مع صندوق النقد الدولي إزاء مطالب المصارف: يا صندوق النقد.. انقلع من هون..من انت لتواجه حكومتنا وقاضي القضاة رئيسها.. وتنتقد خطة حاكم بنكنا المركزي الهارفردي..وتريد محو راسمال المصارف الذي بنوه بعرق الجبين في لعبة فوائد الليرات الدولارات..نحن لقينا الحل بدونك.. حل عنا..مش رح نمحي راسمال المصارف ولا نغير حدا من اداراتها..وما في محاسبة حدا..نزلنا الودائع من ١٢٥ مليار الى ٨٣ بعد ما تم ابتزاز المودعين يبيعوا ودائعهم..مش حناخذ الاموال الوسخة بس، وما نسال كيف كانت عنا اصلا، بل اليوم حنبتز اللبنانيين في عواصم العالم بانهم كانوا يغسلوا اموالهم في بيروت ست الدنيا ام الشرائع، وما يعلنوا عنها للحكومات بالبلدان اللي عايشين فيها..نعم نعم.. نحن اغريناهم.. وبعدها بنبتزهم وناخذها لانها "غير مشروعة"..وبعدها يا صندوق النقد بتصير المطلوبات ٥٠مليار متل الموجودات بالمركزي ٥٠مليار.. والذهب موجود ولو مش اكيد.. وال MEA والكازينو ذهب ثاني فريدين بالعالم..بنعطي كم فقير مسكين ال١٠٠الف وهيك بيسكتوا ٨٠٪ من المودعين، والباقي باي باي يا حلويين، بنعطيهم سندات للف سندويشات الفلافل.. سامعين بالفلافل، مش هيك؟انتو بالصندوق عندكم هيك نوابغ متل حاكمنا وحكامنا.. وقاضي القضاة رئيس حكومتنا؟ ووزراء متل عنا..مش حيفوت ودائع جديدة؟نحن بكرا بنضحك من جديد على الغنم اللي صدقونا ٨٠ سنة، وبنطلع بشعارات وبرامج على "تلفزيوناتنا الشريفة"، انو لبنان حيتعمر من جديد واحلى ما كان، وبينزل الرؤساء على سوليدير وبياكلوا بالمطاعم.. وبتدفق الودائع من جديد..وبتدفق الودائع.. وبالانتخابات بيرجعوا بيصوتوا لنا.. وبيرجع قاضي القضاة رئيس حكومة..صندوق النقد: اعرف حدك.. انت ما خصك فينا. نحن شركاء ابليس نفسه..رح زوركم انا وصفية نشرح لكم الموضوع بالتفصيل.. وبركي بجيب معي المستشارين بالسرايا والقصر في حال تلعثم لساني..