living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حسن خليل: يا صندوق النقد إعرف حدّك... نحن شركاء إبليس نفسه!

17
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب الخبير الإقتصادي حسن خليل منتقداً تصرف المنظومة الحاكمة مع صندوق النقد الدولي إزاء مطالب المصارف: يا صندوق النقد.. انقلع من هون.. 
من انت لتواجه حكومتنا وقاضي القضاة رئيسها.. وتنتقد خطة حاكم بنكنا المركزي الهارفردي..
وتريد محو راسمال المصارف الذي بنوه بعرق الجبين في لعبة فوائد الليرات الدولارات..

نحن لقينا الحل بدونك.. حل عنا..
مش رح نمحي راسمال المصارف ولا نغير حدا من اداراتها.. 
وما في محاسبة حدا.. 

نزلنا الودائع من ١٢٥ مليار الى ٨٣ بعد ما تم ابتزاز المودعين يبيعوا ودائعهم..
مش حناخذ الاموال الوسخة بس، وما نسال كيف كانت عنا اصلا، بل اليوم حنبتز اللبنانيين في عواصم العالم بانهم كانوا يغسلوا اموالهم في بيروت ست الدنيا ام الشرائع، وما يعلنوا عنها للحكومات بالبلدان اللي عايشين فيها.. 
نعم نعم.. نحن اغريناهم.. وبعدها بنبتزهم وناخذها لانها "غير مشروعة"..

وبعدها يا صندوق النقد بتصير المطلوبات ٥٠مليار متل الموجودات بالمركزي ٥٠مليار.. والذهب موجود ولو مش اكيد.. وال MEA والكازينو ذهب ثاني فريدين بالعالم.. 
بنعطي كم فقير مسكين ال١٠٠الف وهيك بيسكتوا ٨٠٪ من المودعين، والباقي باي باي يا حلويين، بنعطيهم سندات للف سندويشات الفلافل.. سامعين بالفلافل، مش هيك؟ 
 
انتو بالصندوق عندكم هيك نوابغ متل حاكمنا وحكامنا.. وقاضي القضاة رئيس حكومتنا؟ ووزراء متل عنا..
مش حيفوت ودائع جديدة؟ 
نحن بكرا بنضحك من جديد على الغنم اللي صدقونا ٨٠ سنة، وبنطلع بشعارات وبرامج على "تلفزيوناتنا الشريفة"، انو لبنان حيتعمر من جديد واحلى ما كان، وبينزل الرؤساء على سوليدير وبياكلوا بالمطاعم.. وبتدفق الودائع من جديد..
وبتدفق الودائع.. وبالانتخابات بيرجعوا بيصوتوا لنا.. وبيرجع قاضي القضاة رئيس حكومة.. 
صندوق النقد: اعرف حدك.. انت ما خصك فينا. نحن شركاء ابليس نفسه.. 

رح زوركم انا وصفية نشرح لكم الموضوع بالتفصيل.. وبركي بجيب معي المستشارين بالسرايا والقصر في حال تلعثم لساني..
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout