تشكيلات جديدة في الجمارك... وهذه التفاصيل!

A + A -

أصدر المجلس الأعلى للجمارك قرارًا قضى بإجراء تشكيلات وتنقلات شملت عددًا من المراقبين والمراقبين الأوائل في المديرية العامة للجمارك، وذلك لضرورات المصلحة العامة وحسن سير العمل.

وجاء القرار بعد استطلاع رأي مدير عام الجمارك بالإنابة، حيث أُقرّت التنقلات خلال جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 16 كانون الأول 2025، وشملت نقل عدد من الموظفين بين دوائر المعاينة في المطار والمرفأ، ومصلحة الأمانة الرئيسية، ودائرة الشؤون الجمركية، ودائرة البحث عن التهريب، ودائرة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى عدد من الدوائر الإدارية والرقابية الأخرى.