كشفت معلومات "نداء الوطن" أن مسؤول العلاقات العربية والدولية في "الحزب"، عمّار الموسوي، يقوم بزيارة سرّية إلى المملكة العربية السعودية، بوساطة تركية (عقب مشاركته مطلع الشهر الجاري في مؤتمر بإسطنبول)، وبعلم رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتنسيق من رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الزيارة لا تأتي في سياق محاولة "تقريش السلاح إلى صلاحيات"، إذ لا تزال السعودية متمسكة بموقفها الثابت: لا إعادة إعمار، ولا تصحيح للعلاقات، من دون نزع سلاح "الحزب". وقد بدا ذلك واضحًا من خلال غياب ملف الإعمار عن جدول أعمال اللقاءات.