living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأثير المنخفض الجوي يخف تدريجياً... فكيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

17
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يخف تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء بعض التقلبات المحلية مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة، ومن المتوقع أن تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع غداً الخميس تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة، مع التحذير من خطر الانزلاقات بسبب الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٣٠٠ م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول  في بيروت بين ١٣و ٢١، في طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

- غائم جزئياً صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة.
- احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية.
- ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر.
- يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة .

الخميس:

- قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .

الجمعة:

- قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.
- ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية .

السبت:

- غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
- يتحول الطقس مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout