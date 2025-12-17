تأثير المنخفض الجوي يخف تدريجياً... فكيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

A+
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين ١٣و ٢١، في طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
- غائم جزئياً صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة.
- احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية.
- ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر.
- يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة .
الخميس:
- قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .
الجمعة:
- قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.
- ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية .
السبت:
- غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
- يتحول الطقس مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.