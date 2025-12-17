تأثير المنخفض الجوي يخف تدريجياً... فكيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

A + A -

يخف تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء بعض التقلبات المحلية مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة، ومن المتوقع أن تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع غداً الخميس تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة، مع التحذير من خطر الانزلاقات بسبب الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٣٠٠ م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين ١٣و ٢١، في طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.الأربعاء:- غائم جزئياً صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة.- احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية.- ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر.- يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة .الخميس:- قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .الجمعة:- قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.- ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية .السبت:- غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.- يتحول الطقس مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.