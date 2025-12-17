الجمهورية: "تدرّبا في لبنان"... بريطانيا تتّهم شخصين بالانتماء الى "الحزب"

A + A -

الجمهورية: اتهمت الشرطة البريطانية رجلين بالانتماء إلى "حزب الله" المحظور و"حضور معسكرات تدريب على الإرهاب في لبنان".

واعتُقل الرجلان في منزليهما في لندن في نيسان، وأعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي عندما وُجهت إليهما في وقت لاحق 9 تهم تتعلق بالإرهاب.

وقال دومينيك ميرفي رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن: "جاءت هذه الاعتقالات والاتهامات بعد تحقيق مضن أجراه محققو شرطة مكافحة الإرهاب في لندن الذين عملوا عن كثب مع العديد من الزملاء خارج البلاد في مجال إنفاذ القانون".

وأضاف: "أود أن أطمئن الجمهور بأنني لا أعتبر أن هناك تهديداً في الوقت الراهن للعامة نتيجة لأنشطة هذين الشخصين".





واتهم أنيس مكي (40 عامًا) بحضور "معسكر تدريب إرهابي في مطار بركة الجبور في لبنان في 2021 والتورط في الإعداد لأعمال إرهابية والانتماء إلى "حزب الله" والتعبير عن دعمه لحزب الله وحركة "حماس" المحظورة".



ومحمد هادي (33 عاما) متهم أيضاً بـ"الانتماء إلى "حزب الله" وحضور معسكر تدريب في بافليه في جنوب لبنان في 2015 وفي مطار بركة الجبور في 2021".