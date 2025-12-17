عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025

A + A -



النهار: تصعيد إسرائيلي لافت يواكب الترقّب الثقيل... لقاءات باريس والناقورة تكرّس "آلية التدقيق"؟











الأخبار: صراع النفوذ والمصالح يحتدم حول توزيع الخسائر

صندوق النقد: تصفير رساميل المصارف أولًا

حملة تهويل بريطانية على اللبنانيين

واشنطن لا تريد الجيش على الحدود

تركيا- "قسد": أبواب الحل مغلقة







البناء: ترامب: قرارات تقييد سفر على رعايا عشرات الدول وأشدّها على سورية وفلسطين | تراجع التفاؤل بخطة واشنطن لأوكرانيا: أوروبا ترفع سقفها… وبوتين يحتكم للميدان | الجلسة التشريعية غداً ومشاريع التعطيل بقيادة «القوات» وجدول أعمال مالي حكومي







الجمهورية: تحصيرات ناشطة لباريس والمياكانيزم

نصاب الجلسة النيابية "التطيير"... تابع









اللواء: ورقة لبنان غنية بالوقائع والمطالب أمام اجتماع باريس

عون يزور واشنطن قبل هيكل وسلام يؤكِّد أن قانون الفجوة المالية يحرص على الودائع والمصارف









المدن: طهران- حزب الله وتباينات التكتيك: مواجهةٌ أم صبرٌ استراتيجي؟









?l'orient le jour: Le grand dilemme de Téhéran et du Hezbollah : confrontation ou patience stratégique









عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تريد جولة تفاوض جديدة

مصادر الحركة: تعويل على تغيير تفكير الإدارة الأميركية بشأن السلاح







الأنباء الكويتية: الكشف عن اجتماع بين سلام ومسؤولين أميركيين تناول «الميكانيزم»

عون زوّد هيكل بالتوجيهات إلى اجتماع باريس الرباعي لبحث حاجات الجيش