living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: الأميركيون يثنون على عمل الجيش اللبناني في الجنوب

17
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: كشف مصدر وزاري لـ«الأنباء» عن أن «اجتماعا» عقد قبل فترة قصيرة بين رئيس الحكومة نواف سلام وبعض المسؤولين الأميركيين المعنيين بملف الجنوب، تقدمهم السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى وعدد من التقنيين والأمنيين الأميركيين المنخرطين بعمل لجنة الميكانيزم».

 

وقال: «انتهى الاجتماع إلى ملاحظة الجانب اللبناني حصول اقتناع أميركي إلى حد ما بوجهة نظر الحكومة اللبنانية، في ضوء شروحات واضحة للمدى الذي بلغه الجيش اللبناني في عملية سحب السلاح في جنوب الليطاني مع اقتراب إنجازها نهاية السنة».

 

وأضاف المصدر نفسه: «تكونت قناعة جديدة لدى الجانب الأميركي مختلفة نسبيا عن السابق. وأثنى الأميركيون على عمل الجيش اللبناني في الجنوب، مع تأكيدهم على ضرورة مضيه في هذا العمل، وهذا أمر أكد عليه الرئيس نواف سلام خلال الاجتماع».

 

ولفت المصدر إلى أنه «في الحصيلة رفع الوفد تقريرا إلى الإدارة الأميركية، وهذا ما انعكس لاحقا تبدلا في الموقف الأميركي تجاه لبنان»، مضيفا: إن هناك مساعي أميركية للضغط أكثر على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من أجل عدم إقدامه على أي ضربة جديدة ضد لبنان».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout