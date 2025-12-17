الأنباء الكويتية: الأميركيون يثنون على عمل الجيش اللبناني في الجنوب

A + A -

الأنباء الكويتية: كشف مصدر وزاري لـ«الأنباء» عن أن «اجتماعا» عقد قبل فترة قصيرة بين رئيس الحكومة نواف سلام وبعض المسؤولين الأميركيين المعنيين بملف الجنوب، تقدمهم السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى وعدد من التقنيين والأمنيين الأميركيين المنخرطين بعمل لجنة الميكانيزم».

وقال: «انتهى الاجتماع إلى ملاحظة الجانب اللبناني حصول اقتناع أميركي إلى حد ما بوجهة نظر الحكومة اللبنانية، في ضوء شروحات واضحة للمدى الذي بلغه الجيش اللبناني في عملية سحب السلاح في جنوب الليطاني مع اقتراب إنجازها نهاية السنة».

وأضاف المصدر نفسه: «تكونت قناعة جديدة لدى الجانب الأميركي مختلفة نسبيا عن السابق. وأثنى الأميركيون على عمل الجيش اللبناني في الجنوب، مع تأكيدهم على ضرورة مضيه في هذا العمل، وهذا أمر أكد عليه الرئيس نواف سلام خلال الاجتماع».

ولفت المصدر إلى أنه «في الحصيلة رفع الوفد تقريرا إلى الإدارة الأميركية، وهذا ما انعكس لاحقا تبدلا في الموقف الأميركي تجاه لبنان»، مضيفا: إن هناك مساعي أميركية للضغط أكثر على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من أجل عدم إقدامه على أي ضربة جديدة ضد لبنان».