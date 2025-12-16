المحامي سعد الى محكمة الجنايات!

A + A -

أفاد مصدر قضائي رفيع لموقع التيار بأن القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت حسن حمدان بحق المحامي أنطوان سعد في قضية "تحريضه على ضحايا تفجير البيجر في أيلول العام الماضي)، جاء بعدما تم استدعاءه والتحقيق معه وتثبيت التهم الموجهة اليه وفق المواد القانونية والموزعة بين تهم جنايات (إضعاف الشعور القومي في حالة الحرب) وجنحة (إثارة النعرات الطائفية وتحريض على القتل).

وعن المسار القضائي للقضية لفت المصدر الى أنه أحيل الى المحاكمة في الهيئة الاتهامية وإذا ثبّتَت التهم عليه سيحال الى المحاكمة أمام محكمة الجنايات ثم إصدار الأحكام النهائية بحقه.

ووفق المعلومات فإن مدعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة الدافع الأول لهذه القضية بادعائه العام الماضي على المتهم سعد، الى أن واصل القاضي حمدان العمل على الملف حتى صدور القرار الظني.