رياح شمالية باردة تسيطر على لبنان.. وتحذير!

16
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحال العامة: يخف تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى صباح يوم غد الاربعاء مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة ومن المتوقع أن تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع يوم الخميس تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة.

تحذير من خطر الانزلاقات بسبب الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1300 متر ، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطارخفيفة محلية صباحا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1500 متر، يتخللها حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر، تعود الأمطار ليلا في المناطق الجنوبية والداخلية ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ويصل الى ارتفاع 1200 متر فجر الأربعاء.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة،فوق الجبال من 2 الى 9 درجات ، في الداخل من 3 الى 9 درجات.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و 75 %.

-حال البحر: مائج، خرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,36

-ساعة غروب الشمس: 16,31
