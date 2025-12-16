living cost indicators
بالصور- جولة لإعلاميين في البترون على المحطات الميلادية بمشاركة باسيل: أجواء ساحرة وجولات أخرى قريباً! (بعدسة الزميل جورج فغالي)

16
DECEMBER
2025
لبّى عشرات الإعلاميين والصحافيين من مختلف الوسائل الإعلامية اللبنانية والعربية والعالمية دعوة مدينة البترون، وذلك برعاية النائب جبران باسيل وحضوره، فشارك في جولة خاصة على المحطات الميلادية السبع المقامة هذا العام في أرجاء المدينة.

وهدفت الجولة إلى نقل صورة البترون كـ مدينة الميلاد وعاصمة الميلاد في الشرق الأوسط، في تجربة غير مسبوقة وضعت لبنان على مستوى جديد يوازي ما تشهده أبرز العواصم الأوروبية والعالمية خلال موسم الأعياد.

وقد عبّر جميع الإعلاميين المشاركين عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه في البترون، من حيث حجم النشاطات، الأعداد القياسية للزوّار، والأجواء الميلادية الاستثنائية التي لم يشهد لها مثيل في لبنان سابقًا، مؤكدين أن المدينة نجحت في تقديم تجربة متكاملة ومبهرة بكل المقاييس.

واختُتمت الجولة بعشاء في الأجواء الساحرة لساحة Diaspora Village، حيث عكست الأجواء الاحتفالية روح الميلاد ورسالة البترون إلى اللبنانيين والمغتربين والزوار.

واستكمالًا لنجاح هذه الجولة، سيتم تنظيم جولتين إضافيتين خلال الاسبوع المقبل، بهدف إيصال الصورة والكلمة إلى شريحة أوسع من الإعلاميين، وتعزيز موقع البترون كوجهة ميلادية أساسية في المنطقة.

وتواصل مدينة البترون مفاجآتها خلال موسم الأعياد هذا العام، فإضافةً إلى العرض السحري لشجرة الميلاد وعروض الـ3D Mapping على جدار كاتدرائية مار اسطفان، تشهد المدينة الرسيتالات والعروض الميلادية المتنوعة وغيرها من النشاطات الاحتفالية. كما تستعد البترون لتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس عبر جمع أكثر من 2500 رسالة وأمنية ميلادية سيتم إرسالها إلى بابا نويل، على أن يتم توزيع أكثر من 3000 هدية خلال الموسم، والعمل على تحقيق عدد كبير من هذه الأمنيات، في مبادرة إنسانية تعكس روح الميلاد وقيم العطاء التي تتميز بها المدينة.
