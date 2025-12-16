بالفيديو- إضاءة أكبر شجرة ميلادية بعاليه في عرمون: نكون أقوى بوحدتنا

A + A -

اقامت بلدية عرمون حفل اضاءة اكبر شجرة ميلاد في قضاء عاليه، شارك في الاحتفال أبناء البلدة على اختلاف انتماءاتهم وبحضور المطران سلوان موسي ممثلا بالاب ناجي شيبان ورئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار روبير سيوفي ورئيسة الجمعية الخيرية العرمونية السيدة ميلان عرموني مع أعضاء الجمعية ، ورئيس رابطة ال عبد الكريم السيد اسعد خوري عبد الكريم مع أعضاء العائلة ورؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات عسكرية وروحية وتربويّة واجتماعية.بدأ الاحتفال برفع العلم اللبناني على مدخل البلدة مع النشيد الوطني اللبناني. البداية كانت مع كلمة المطران سلوان موسي القاها الاب ناجي شيبان، تلتها كلمة عائلة عبد الكريم وبعدها كلمة الجمعية العرمونية تلاه فيديو مستوحى من روح الميلاد.بعدها القى رئيس البلدية المهندس حسام الجوهري كلمة شدد فيها على رمزية هذا العمل، موكدا ان "عرمون كانت وستعود نموذجا للعيش المشترك وان انارة شجرة الميلاد شكلٍ رسالة امل وانتماء وثبات في وجه كل التحديات، ورسالة محبة تجمع أبناء البلدة حول قيم الايمان والوحدة وبكل ثقة واعتزاز ان "عرمون اولا"، واضاف: "بلدية عرمون أطلقت مشروع اعادة تأهيل حارة المسيحيين وإعادة بناء الكنيسة وترميم المدافن".اختتم الاحتفال بإنارة شجرة الميلاد على وقع الأناشيد والمقطوعات التي قدمتها الفرقة الموسيقية الميلادية وتم اطلاق المفرقعات التي أضاءت سماء عرمون وشارك الجميع بتذوق الحلويات الميلادية.