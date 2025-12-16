A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans un discours prononcé lors d'un déjeuner organisé par le comité d’Aakoura au sein du Courant: " Lorsque je suis arrivé au ministère de l'Énergie, la première décision que j'ai signée concernait l'eau à Aakoura ", soulignant que " Aakoura est une ville libanaise qui a une histoire et nous avons la responsabilité d'être à la hauteur de cette histoire, et aucun d'entre nous ici ne peut la définir".Bassil a souligné : " La bienveillance envers les autres et envers la région ne se traduit pas par des paroles, mais par des actes et un sentiment d'appartenance, qui est un acte de foi. Lorsque je suis arrivé dans cette région, il était de mon devoir de faire ce que j'ai fait, et l'ancien directeur du service des eaux du Mont-Liban, Jean Gebran, a fait ce qu'il devait faire ". Il a ajouté : " Nous sommes arrivés dans une région où il n'y avait ni réservoir, ni puits, ni eau ".Il a ajouté : " Lorsque nous avons eu des députés dans le district de Byblos, nous avons suivi et fait beaucoup grâce à notre forte présence au Parlement et au gouvernement. Nous avons construit trois routes reliant la côte de Byblos à ses monts, dont celle de Deir Mar Maroun jusqu’à Aakoura, que nous avons réalisée en trois phases.Il a précisé : " Les manifestations ont commencé le 17 octobre et ont interrompu les travaux de la troisième phase de la route. La deuxième partie de la route doit atteindre l'intérieur de la ville d’Aakoura et nous avons fourni environ trois millions de dollars. Nous avons également présenté un projet de loi à ce sujet au Parlement, mais il a été rejeté. La troisième partie de la route relie Mayrouba aux hautes cimes d’Aakoura. La majeure partie de cette route a été achevée, mais il reste 700 mètres à terminer en raison d'une expropriation.Il a ajouté : " En outre, il y a la route qui relie Laqlouq à Tannourine al-Faouqa et de Tannourine al-Faouqa à Tannourine al-Tahta, qui relient les hautes cimes de Byblos à Batroun, tout comme nous avons relié Batroun à Hadath al-Jaba, mais les travaux ont été interrompus en raison du 17 octobre. "Bassil a souligné que " ces routes sont essentielles car elles nous aident à relier complètement la ville à la côte de Byblos, car la route est à la base de tout développement et on ne peut pas parler de développement sans les moyens de transport nécessaires et requis ".Bassil a affirmé que " la route de Laqlouq-Aakoura est aussi importante que celle de Laqlouq-Tannourine et Tannourine-Faouqa et Tannourine-Tahtta, et je me dois de poursuivre les travaux ".Bassil a évoqué le barrage de Janna, soulignant qu'il " aurait fourni 140 mégawatts d'électricité, de quoi alimenter en électricité plus loin que le district de Byblos, et qu'il aurait également favorisé le tourisme ".Il a affirmé qu'" il fallait terminer les travaux du barrage ", ajoutant : " La région a été privée, d'autant plus que les travaux ont été interrompus à un certain stade et que certains ont ouvertement déclaré de les arrêter. Ce barrage fournit 98 millions de mètres cubes d'eau à Byblos, Keserwan et Beyrouth, mais ils n'ont pas hésité à interrompre les travaux ".