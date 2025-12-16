البناء: تسليم بتعثر مسار التفاوض في لجم التفلت الإسرائيلي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

الوضع في لبنان على الطاولة أميركياً لكنه كذلك أوروبياً وعربياً، كما قالت الزيارات المصرية والفرنسية، وعلى الطاولة تسليم بتعثر مسار التفاوض في لجم التفلت الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم باستعصاء نزع سلاح المقاومة بالتوازي، ما فتح الباب للحديث بصوت مرتفع عن خيار الاحتواء بدلاً من الحسم، احتواء الطلبات الإسرائيلية واحتواء رفض المقاومة المساس بسلاحها، وهنا تطرح سلة بدائل لا تزال مجرد أفكار لا يفصح أصحابها عن تفاصيلها، لكنهم يتحدثون عن تجميد السلاح وعن وقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيلي جزئي وتخفيض التوتر وتفعيل الميكانيزم كما جرى في حادثة يانوح، بانتظار ما سيحدث في لقاء ترامب ونتنياهو.