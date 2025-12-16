living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2025

16
DECEMBER
2025
النهار: فرنسا تتخوّف من ازدياد احتمالات التصعيد... جولة السفراء جنوباً تستبق لقاءات باريس



 

 

 الأخبار: هيكل للسفراء من الجنوب: إسرائيل تعيق تطبيق خطة الانتشار
 أميركا تريد "آلية التحقق" لدعم الجيش
أميركا تجددها: تعطيل السلاح... بدل نزعه




 اللواء: اسرائيل تحدِّد نهاية العام لحرب جديدة.. والسفراء عاينوا نجاح الجيش جنوب الليطاني
الخارجية تعترض على السفير الإيراني الجديد.. وجمعية المصارف تحاول نسف قانون الإنتظام المالي

 

 

 

 البناء: ترامب: فشل الجمهوريين في الانتخابات النصفية… لأن النتائج الاقتصادية لن تظهر | فشل برّاك بصناعة تفاهم مع نتنياهو حول سورية وغزة ولبنان قبل زيارة واشنطن | تعثر التفاوض واستعصاء السلاح يطرحان للنقاش خيار الاحتواء عربياً ودولياً

 

 

 

 المدن: لبنان والخيار الصعب: إبعاد طهران يقرّب واشنطن.. ورهانٌ فرنسي

 

 

 

 

الجمهورية: تأكيد دولي على خفض التصعيد
 الجيش يثبت للدبلوماسيين تنفيذه لمهامه



 

? l'orient le jour: Jusqu’où ira la pression sur l’armée libanaise


 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب: نبحث ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف النار بقتل قيادي في «حماس»
أكد أن اتفاق إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بات أقرب من أي وقت مضى

 

 


 الأنباء الكويتية: عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب .. وحركة دولية وعربية على خط باريس ـ الناقورة ـ بيروت
ترقُّب لبناني لـ «تطورات إيجابية» وسط تفهم أميركي لـ «احتواء» السلاح

 
