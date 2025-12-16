اللواء: استحقاقان بارزان يشهدهما هذا الاسبوع

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان استحقاقين بارزين يشهدهما هذا الاسبوع وتحديداً قبل نهاية العام الحالي ويتعلقان بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش والثاني يتصل بإجتماع الميكانيزيم، واذا كان الإثنان منفصلين لجهة مواضيع البحث الا ان السلطة السياسية تعلق أهمية على انعقادهما والتقدم في النقاش المتصل بكيفية تمكين الجيش من إنجاز مهماته، ولفتت الى انه لا يمكن القول ان اجتماع الميكانيزيم المقبل سيحسم بعض النقاط لاسيما انه الثاني بعد تعيين مدنيَّين فيه للمباشرة في طرح عناوين للنقاش.

الى ذلك أفادت هذه المصادر ان الاصوات الخارجية بنزع سلاح حزب الله ارتفعت مجددا في حين يبقى الترقب سيد الموقف بشأن الوضع في لبنان لاسيما ما قد يصدر من اشارات أميركية رفيعة المستوى حول ما قد يؤول اليه في ظل استمرار مخاطر التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات ضد لبنان.