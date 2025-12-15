بالصورة: كمين محكم في بيروت يطيح به.. هذا ما جرى!

A + A -

نشرت صفحة " وينيه الدولة " الخبر التالي :



"كمين أمني محكم يطيح بسارق الأبنية في بيروت… توقيف "الصالح" بعد سلسلة عمليات دقيقة.





بعد أقل من 24 ساعة على ظهوره على صفحة وينية الدولة. وبتاريخ 14/12/2025، نفّذت مفرزة استقصاء بيروت عملية أمنية نوعية تُضاف إلى سجلّها في ملاحقة الجريمة، حيث تمكّنت، بعد رصد ومتابعة دقيقة، من توقيف المدعو إبراهيم محيي الدين الصالح وذلك في محلة طريق الجديدة.

وبحسب المعطيات المتوافرة، جاء التوقيف إثر ظهوره على صفحة وينية الدولة وهو يقوم في منطقة الزيدانية بتفكيك موتيرات الأبنية وسرقتها، حيث أُحكم الطوق عليه بكمين مدروس أنهى تحركاته وأوقف نشاطه الإجرامي من دون تسجيل أي حوادث تُذكر.

وقد جرى اقتياد الموقوف للتحقيق بإشراف الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تستمر التحقيقات لتحديد ما إذا كان متورطًا بعمليات إضافية أو مرتبطًا بشبكات أخرى."