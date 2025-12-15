مسؤول أميركي كبير: المباحثات مع أوكرانيا كانت "إيجابية فعلا"

A + A -

أكد مسؤول أميركي كبير خلال مكالمة هاتفية مع صحافيين أن المباحثات التي أجريت مع أوكرانيا الأحد والاثنين كانت "إيجابية فعلا".وإذ أوضح أن الموفدين الأميركيين أجروا محادثات استمرت نحو ثماني ساعات على مدى يومين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته: "لدينا أمل بأننا على طريق السلام".وكشف المسؤول الأميركي أن الاتفاق المطروح على الطاولة مع أوكرانيا يشمل "ضمانات أمنية قوية" من الولايات المتحدة أشبه بضمانة الدفاع المشترك التي يوفّرها حلف شمال الأطلسي.وقال: "إن أسس ذلك الاتفاق تستند بشكل رئيسي إلى وجود ضمانات قوية حقا، على غرار المادة الخامسة (من معاهدة الحلف)، إضافة إلى ردع قوي للغاية" بالأسلحة.