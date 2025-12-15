تعميم صورة موقوف غادر منزله في بلدة درب السيم - صيدا ولم يَعُد

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود ميخائيل جورج زعرور (مواليد عام 1968، لبناني)،الذي غادر بتاريخ 10-12-2025، منزله الكائن في بلدة درب السيم- صيدا، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".