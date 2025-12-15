living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكهرباء ووعود "القوات" بال 24/24: هذه هي حقيقة العتمة الشاملة... (جان بو شعيا)

15
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
منذ تسلّم الوزير الحالي حقيبة الطاقة، لم يتوقف سيل الوعود، ولا سيّما تلك التي رفعتها القوات اللبنانية شعارًا سياسيًا وإعلاميًا: كهرباء 24/24، إصلاح جذري، نهاية الهدر، وكسر الحلقة الجهنمية التي أغرقت اللبنانيين في العتمة. لكن ما الذي حصل فعليًا؟ لبنان اليوم أكثر ظلامًا، وأكثر عجزًا، وأكثر إذلالًا لمواطنيه، فيما تحوّلت الوعود إلى مادة للسخرية والغضب.

الواقع لا يحتاج إلى كثير من التفسير. التيار الكهربائي شبه معدوم، مؤسسة كهرباء لبنان مشلولة، الخطط الموعودة لم تُنفّذ، والوزير الذي قُدّم على أنه “المنقذ” أثبت عجزه عن إدارة أبسط عناصر الملف، فضلًا عن تنفيذ إصلاح حقيقي. فبدل أن نشهد قفزة نوعية في الإنتاج والتوزيع، عدنا خطوات إضافية إلى الوراء، وكأن الهدف لم يكن الحل، بل الاستهلاك السياسي للوزارة.

الأخطر من الفشل نفسه، هو محاولة تبريره الدائمة. فالقوات اللبنانية، التي طالما قدّمت نفسها كحزب “نظيف” و”إصلاحي”، لم تجد حرجًا في اعتماد الأسلوب نفسه الذي انتقدته لسنوات: رمي المسؤوليات على الآخرين. مرةً العرقلة من الداخل، ومرةً “المنظومة”، ومرةً الشركاء في الحكومة، وكأن الوزارة كانت تعمل في كوكب آخر، بلا صلاحيات ولا أدوات. الحقيقة البسيطة أن من يتسلّم المسؤولية يتحمّل نتائجها، لا يتهرّب منها.

أما الحديث عن الإصلاح، فيصطدم بواقع أكثر فجاجة: مافيا المولدات الخاصة. هذه المافيا التي استنزفت جيوب اللبنانيين لعقود، لم تتضرر يومًا من فشل الدولة، بل ازدهرت على أنقاضها. والأسئلة هنا مشروعة وملحّة: كيف يُعقل أن يعجز وزير طاقة عن تأمين الكهرباء، فيما شبكات المولدات تعمل بكفاءة مذهلة؟ ولماذا لم تُكسر هذه الحلقة السوداء؟ ولماذا تتردّد معلومات واسعة عن استفادة أطراف حزبية، بينها القوات اللبنانية، بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا القطاع الموازي؟

بدل مواجهة مافيات المولدات، جرى التعايش معها. وبدل بناء دولة، جرى تثبيت اقتصاد العتمة. المواطن يدفع فاتورتين، الدولة غائبة، والطبقة السياسية—ومن ضمنها القوات—تتقاسم الأرباح والخطابات.

لقد سقط القناع. فلا إصلاح تحقق، ولا كهرباء 24/24 أتت، ولا محاسبة حصلت. ما حصل فقط هو نسخة جديدة من الفشل اللبناني التقليدي، لكن هذه المرة مرفقة بخطاب أخلاقي مرتفع النبرة، سرعان ما تهاوى أمام أول اختبار فعلي في الحكم.

الكهرباء ليست ملفًا تقنيًا فقط، بل معيار صدقية. ومن فشل فيه، وفشل في تحمّل مسؤوليته، لا يحق له الاستمرار في ادّعاء التفوق الأخلاقي أو الإصلاحي. فالعتمة التي يعيشها اللبنانيون اليوم ليست قضاءً وقدرًا، بل نتيجة خيارات سياسية، ووعود كاذبة، وهروب دائم إلى الأمام.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout