خلال ٤٨ ساعة.. نواف سلام مُصر!

15
DECEMBER
2025
أشارت مصادر مالية إلى أن  رئيس الحكومة نواف سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير لعرضه على مجلس الوزراء وتستمر في الوقت ذاته المناقشات مع صندوق النقد من أجل التوصل إلى صيغة لا تواجه اعتراضات كبيرة من الصندوق.

المصادر وصفت الصيغة بأنها القانون الذي لا يمكن أن  يرضي الجميع  لا المصارف ولا مصرف لبنان ولا الحكومة ولا الصندوق ولا المودع.وأشارت المصادر إلى تعديلات ستدخل حتما إلى الصيغة عند ناقشها في مجلس النواب.

وقالت إن المشروع لا يعلن أبدا القضاء على القطاع المصرفي الحالي في لبنان كما يروج البعض،بل سيخضع هذا القطاع ومصرف لبنان لعملية تقييم من خلال شركات تدقيق دولية ووفقا للمعايير الدولية تحدد الخسائر وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ القرار في شأن المصارف ومدى إمكانية استمرار البعض منها إضافة إلى ما سيتحمله المودع من خسائر أيضا وما سيؤول إلى الخزينة من واجب الدعم المطلوب لتغطية الفجوة.
LBCI
