بالصور - حفل ميلاديّ للتيار الوطني الحر في ملبورن-استراليا

أقام التيار الوطني الحر في ملبورن-استراليا حفلاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد في مكتب الهيئة في ملبورن، بحضور حشد من مناصري وأصدقاء التيار الوطني الحر وعائلاتهم.وتميّز اللقاء هذه السنة بحضور عددٍ كبير من الشباب والاطفال في جوٍّ عائلي مميّز. وشارك الجميع بتجهيز الطعام، وتكاتفوا كخليّة نحلٍ لانجاح هذا الحفل.وكان الحفل مناسبة لتكريم وشكر جميع كوادر التيار ومناصريه على عملهم ودعمهم خلال العام الفائت.ألقى منسّق هيئة ملبورن السيد روبير بخعازي كلمةً رحّب فيها بالحاضرين وتمنى لهم اعياداً مجيدة. وقال بخعازي ان التيار الوطني الحر كان ولا زال حزب الاوادم، هدفه الاول الاصلاح والتطور في لبنان. وقد برهن التيار ذلك من خلال تجربته في الحكم، حيث سعى جاهداً لوضع وتنفيذ الخطط والمشاريع من كهرباء وسدود، غير ان النكد السياسي عطّل اغلب تلك المشاريع. وها نحن اليوم، لم نلحظ اي تحسّن يذكر، على الرغم من تسلّم احزاب اخرى السلطة، وهي احزاب كانت تعرقل مشاريع التيار وتعد اللبنانيين بالمن والسلوى في حال تسلّمها السلطة.وأعطى بخعازي مثلاً واضحاً عن عمل التيار المثمر وهو النهضة المتميزة التي شهدتها مدينة البترون وقضائها، بفضل جهد رئيس التيار ونوابه، آملاً ان يصبح هذا العمل مثلاً يحتذى به في كل المناطق.وكما جرت العادة ألقى زغلول الإنتشار، الشاعر انطوان برصونا، قصيدةً جمع فيها بين الحماسة والوجدانية والامل بمستقبل افضل.وتميّز الحفل بزيارة لبابا نويل قدّم فيها هدايا العيد للأولاد في جوّ من الفرح والبهجة.بعدها، تحلّق الحاضرون حول المطرب جورج مزهر الذي أمتع الحضور بباقة من الأغاني الوطنية والطربية حتى نهاية الحفل.