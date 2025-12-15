living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - حفل ميلاديّ للتيار الوطني الحر في ملبورن-استراليا

15
DECEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقام التيار الوطني الحر في ملبورن-استراليا حفلاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد في مكتب الهيئة في ملبورن، بحضور حشد من مناصري وأصدقاء التيار الوطني الحر وعائلاتهم.

وتميّز اللقاء هذه السنة بحضور عددٍ كبير من الشباب والاطفال في جوٍّ عائلي مميّز. وشارك الجميع بتجهيز الطعام، وتكاتفوا كخليّة نحلٍ لانجاح هذا الحفل.
وكان الحفل مناسبة لتكريم وشكر جميع كوادر التيار ومناصريه على عملهم ودعمهم خلال العام الفائت.

ألقى منسّق هيئة ملبورن السيد روبير بخعازي كلمةً رحّب فيها بالحاضرين وتمنى لهم اعياداً مجيدة. وقال بخعازي ان التيار الوطني الحر كان ولا زال حزب الاوادم، هدفه الاول الاصلاح والتطور في لبنان. وقد برهن التيار ذلك من خلال تجربته في الحكم، حيث سعى جاهداً لوضع وتنفيذ الخطط والمشاريع من كهرباء وسدود، غير ان النكد السياسي عطّل اغلب تلك المشاريع. وها نحن اليوم، لم نلحظ اي تحسّن يذكر، على الرغم من تسلّم احزاب اخرى السلطة، وهي احزاب كانت تعرقل مشاريع التيار وتعد اللبنانيين بالمن والسلوى في حال تسلّمها السلطة.
وأعطى بخعازي مثلاً واضحاً عن عمل التيار المثمر وهو النهضة المتميزة التي شهدتها مدينة البترون وقضائها، بفضل جهد رئيس التيار ونوابه، آملاً ان يصبح هذا العمل مثلاً يحتذى به في كل المناطق. 

وكما جرت العادة ألقى زغلول الإنتشار، الشاعر انطوان برصونا، قصيدةً جمع فيها بين الحماسة والوجدانية والامل بمستقبل افضل.

وتميّز الحفل بزيارة لبابا نويل قدّم فيها هدايا العيد للأولاد في جوّ من الفرح والبهجة.

بعدها، تحلّق الحاضرون حول المطرب جورج مزهر الذي أمتع الحضور بباقة من الأغاني الوطنية والطربية حتى نهاية الحفل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout