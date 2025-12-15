الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر!

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان موجة قطبية ستعبر الجبال اللبنانية المتوسطة والبقاع وسوف تتدنى الحرارة تحت الصفر اعتباراً من مساء الثلاثاء ولغاية صباح الخميس، ونصح المواطنين بوضع الـ Antigel في سياراتهم.

وأشار خنيصر إلى ان منخفضا جويا سريعا سيقترب ظهر اليوم الإثنين من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب تراجع الضغط الجوّي نحو 1012hpa، يبدأ تساقط الامطار بشكل متفرق ومتقطع بين بعد ظهر الاثنين وساعات المساء وتشتد خلال الليل.

تتساقط امطار متفرقة يوم الثلاثاء تترافق مع دخول كتلة باردة اجواء سوريا والاردن والبقاع فتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق السلسلة الشرقية والبقاع الشمالي والاوسط على مرتفعات متوسطة تلامس 1100 في بعض المناطق، بحسب توزيع الهطولات، كما تتساقط الثلوج فوق الجبال الغربية التي تعلو 1200 متر لفترة قصيرة، من دون تراكمات تُذكر، وتكون حصة الامطار لفلسطين والاردن.