أمطار وكتل هوائية باردة.. هذه تفاصيل الطقس

استقرار جوي نسبي لغاية ساعات الظهر ثم كتل هوائية باردة ورطبة شمالية ستتدفق نحو منطقتنا من فوق شرق تركيا ومن المتوقع ان تؤثر على لبنان لغاية غد الثلاثاء تؤدي الى امطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال ما دون عتبة الـ٢٠٠٠ متر فيما يستمر تأثير الرياح الشمالية الباردة لغاية يوم الجمعة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: يتحول تدريجيا الى غير مستقر مع احتمال امطار متفرقة من الظهر وما بعد وتتساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع ١٧٠٠ متر مساءً واقل من ذلك بقليل شمالا وشمالا شرقا

- الحرارة: بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١١ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: متقلب غائم اجمالا وبارد مع احتمال خفيف لبعض الأمطار المتفرقة الخفيفة خاصة جبلاً وشرقا وتتساقط ثلوج خفيفة متفرقة على ارتفاع ١٤٠٠ متر في حال توفر الهطول ليلا واقل من ذلك بقليل شرقاً والحرارة تتراوح بين ٩ و١٧ ساحلا وبين صفر و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س

