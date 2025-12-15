living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار وكتل هوائية باردة.. هذه تفاصيل الطقس

15
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقرار جوي نسبي لغاية ساعات الظهر ثم كتل هوائية باردة ورطبة شمالية ستتدفق نحو منطقتنا من فوق شرق تركيا ومن المتوقع ان تؤثر على لبنان لغاية غد الثلاثاء تؤدي الى امطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال ما دون عتبة الـ٢٠٠٠ متر فيما يستمر تأثير الرياح الشمالية الباردة لغاية يوم الجمعة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: يتحول تدريجيا الى غير مستقر مع احتمال امطار متفرقة من الظهر وما بعد وتتساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع ١٧٠٠ متر مساءً واقل من ذلك بقليل شمالا وشمالا شرقا
- الحرارة: بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١١ على الـ١٠٠٠ متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٢

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الثلاثاء: متقلب غائم اجمالا وبارد مع احتمال خفيف لبعض الأمطار المتفرقة الخفيفة خاصة جبلاً وشرقا وتتساقط ثلوج خفيفة متفرقة على ارتفاع ١٤٠٠ متر في حال توفر الهطول ليلا واقل من ذلك بقليل شرقاً والحرارة تتراوح بين ٩ و١٧ ساحلا وبين صفر و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح  شمالية وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout