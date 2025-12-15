الجمهورية: الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة يتّجه إلى احتمالات شتى غير مطمئنة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بدا أمس أنّ الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة يتّجه إلى احتمالات شتى غير مطمئنة، في ضوء الحوادث الأمنية التي تصاعدت في الداخل السوري بين قوى النظام وفصائل معارضة له، والاشتباك المحدود الذي حصل بين الجيش اللبناني والأمن العام السوري على الحدود الشرقية الشمالية بين لبنان وسوريا، وحادثة سيدني الأوسترالية التي بدأت إسرائيل تبني عليها ذرائع تمهيداً لاتهام «حزب الله» وإيران بها، عبر محاولة تصويرها أنّها ردّ على اغتيال القائد العسكري لـ»حزب الله» هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية في الآونة الأخيرة، واستمرار الخرق الإسرائيلي لوقف النار الذي اوقع أمس ثلاثة شهداء جدد في الجنوب.

كل هذه التطورات تحصل قبل اللقاء الرباعي الباريسي المقرّر في 18 من الجاري على مستوى الموفدين: الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي- اللبناني، والذي يعقبه في اليوم التالي الاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» بعد تطعيمها بمدنيين لبناني وإسرائيلي، كذلك تحصل قبل اللقاء المقرّر أواخر الشهر الجاري في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يترقب الجميع نتائجه لاستكشاف مستقبل الأوضاع في المنطقة.