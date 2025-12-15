living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمهورية: الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة يتّجه إلى احتمالات شتى غير مطمئنة

15
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بدا أمس أنّ الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة يتّجه إلى احتمالات شتى غير مطمئنة، في ضوء الحوادث الأمنية التي تصاعدت في الداخل السوري بين قوى النظام وفصائل معارضة له، والاشتباك المحدود الذي حصل بين الجيش اللبناني والأمن العام السوري على الحدود الشرقية الشمالية بين لبنان وسوريا، وحادثة سيدني الأوسترالية التي بدأت إسرائيل تبني عليها ذرائع تمهيداً لاتهام «حزب الله» وإيران بها، عبر محاولة تصويرها أنّها ردّ على اغتيال القائد العسكري لـ»حزب الله» هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية في الآونة الأخيرة، واستمرار الخرق الإسرائيلي لوقف النار الذي اوقع أمس ثلاثة شهداء جدد في الجنوب.

كل هذه التطورات تحصل قبل اللقاء الرباعي الباريسي المقرّر في 18 من الجاري على مستوى الموفدين: الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي- اللبناني، والذي يعقبه في اليوم التالي الاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» بعد تطعيمها بمدنيين لبناني وإسرائيلي، كذلك تحصل قبل اللقاء المقرّر أواخر الشهر الجاري في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يترقب الجميع نتائجه لاستكشاف مستقبل الأوضاع في المنطقة.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout