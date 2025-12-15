living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 كانون الأول 2025

15
DECEMBER
2025
النهار: مهلة أميركية إضافية لـ"احتواء" السلاح إسرائيل لا توقف الحرب والحزب يتأهب؟
عيسى سعى إلى تمديد المهلة الممنوحة للبنان، إذ أن اجتماعاته مع الرئيس نبيه بري تعكس توجهه إلى إعطاء فرصة لـ"حزب الله" لتجنّب الحرب


 


 الجمهورية: تطورات تسابق لقاء ترامب- نتنياهو
 إسرائيل توسع إغتيالاتها قبل إجتماع "الميكانيزم"










 الأخبار: "القوات" تقود حملة جديدة: إطردوا السفير الإيراني
 إسرائيل تزعم: أميركا تمنع العملية الواسعة
هجوم تدمر: "سوريا الشرع" أرض رخوة





   اللواء: لبنان على طاولة براك في تل أبيب.. وضغوطات لتمديد مهلة حصر السلاح
عون يدين هجوم سيدني... وتجدُّد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بعد إحباط استهداف يانوح





 المدن: سيدني-تدمر-يانوح: إسرائيل واستثمار تغيير "العقائد" والوقائع





 البناء: أول تنسيق أميركي سوري ضد داعش: عنصر حماية يقتل 3 أميركيين في تدمر | مقتل 16 وجرح 40 في سيدني باستهداف الحانوكا… ومسلم ينزع سلاح مهاجم | قاسم لثلاثية الأرض والسلاح والروح: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض







 l'orient le jour: Frappe évitée à Yanouh : des FL au Hezbollah, l'intervention de l'armée unanimement saluée





عناوين بعض الصحف العربية



 الشرق الأوسط السعودية: رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بالقضاء على «معاداة السامية» بعد هجوم سيدني
منفّذا إطلاق النار والد وابنه




 الأنباء الكويتية: عدد المسافرين الواصلين من 7 آلاف إلى 11 ألفاً قبل أعياد الميلاد ورأس السنة
فرنجية في بعبدا.. توسيع الحاضنة المسيحية للرئاسة

    
