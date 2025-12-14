living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أشخاص غرباء .. أعمال تصوير مشبوهة. ماذا جرى في هذه البلدة؟

14
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افادت بلدية ​كفرملكي​ في بيان، بانه "لفت انتباه أحد أهالي بلدة كفرملكي قيام أشخاص غرباء بالتجوّل في وسط البلدة والإقدام على أعمال تصوير مشبوهة، الأمر الذي استدعى تحرّكه الفوري بالتعاون مع عدد من أبناء البلدة، حيث جرى التحفّظ عليهم ريثما تمّ إبلاغ شرطة البلدية. وعلى الأثر، حضرت دورية من الشرطة البلدية إلى المكان، وباشر رئيس البلدية المحامي فاروق حمود إجراء الاتصالات اللازمة مع الأجهزة الأمنية المختصة أصولاً، والتي تسلّمت الأشخاص المعنيين وقامت بتوقيفهم تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي.

وإذ تتوجّه بلدية كفرملكي "بجزيل الشكر والتقدير إلى أهالي البلدة على حسّهم العالي بالمسؤولية، ويقظتهم المشهودة، وتعاونهم الكامل مع السلطات المحلية، فإنها تؤكد التزامها الدائم، ضمن الإمكانات المتاحة ووفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بحماية البلدة وأهلها من أي خلل أمني، سواء عبر التدابير الاستباقية والوقائية أو من خلال التنسيق والتعاون المباشر مع أجهزة الدولة المعنية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout